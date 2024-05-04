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15:02, 4 мая 2024Интернет и СМИ

Рассказавшего правду о Благодатном огне журналиста оправдали в суде

Суд Афин оправдал греческого журналиста Аликакоса за правду о Благодатном огне

Фото: Ammar Awad / Reuters

Суд в Афинах оправдал греческого журналиста Димитриса Аликакоса, который заявил, что Благодатный огонь в Иерусалиме зажигается не чудесным образом, а с помощью спичек. Об этом сообщило издание Greek Reporter.

О решении суда стало известно еще в конце марта, однако российские СМИ обратили внимание на это сейчас.

Greek Reporter пишет, что Аликакос вел судебную тяжбу с Иерусалимским патриархатом и несколькими священниками с 2019 года, когда он опубликовал книгу «Искупление — о Святом Свете», рассказывающую правду о схождении Благодатного огня. В книге он собрал свидетельства людей, причастных к процессу прикосновения к огню: хранителей Гроба Господня и патриархов.

Также Аликакос опубликовал на YouTube видео, где архиепископ Исидор — хранитель и настоятель храма Гроба Господня в Иерусалиме — признается, что это он зажигает благодатный огонь. Бывший архиепископ Никифор заявил то же самое, однако уточнил, что использует спички. «Чудеса случаются, когда решает Бог, а не когда решаем мы… Такие "чудеса" творят шарлатаны и маги, а не церковь. Наша вера не может основываться на мошенничестве», — сказал Никифор.

В 2019 году Иерусалимский патриархат опубликовал заявление, в котором говорилось: «То, что написано в спорной книге, является продуктом вымышленных историй, придуманных автором с очевидной целью шокировать верующих и получить финансовую выгоду от продажи книги».

Ранее 4 мая сообщалось, что Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Патриарх Иерусалимский Феофил III вышел из Кувуклии, в которой молился о снисхождении огня, и стал раздавать его людям в храме.

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      Варвара Кошечкина
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