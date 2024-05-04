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22:03, 4 мая 2024Среда обитания

Абрамченко призвала бизнес перестать клеить неудаляемые этикетки на упаковку

Абрамченко: бизнес должен перестать клеить неудаляемые этикетки на упаковку

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Бизнес должен перестать клеить на упаковку этикетки, которые трудно удалить. Перестать усложнять переработку производителей призвала вице-премьер России Виктория Абрамченко, передает ТАСС.

По словам Абрамченко, неудаляемые этикетки требуют много времени, чтобы смыть их с одноразовой упаковки, и тем самым сильно осложняют процесс переработки отходов. Вице-премьер лично сталкивается с этой проблемой.

Абрамченко рассказала, что у нее на кухне стоят два контейнера, один из которых — для органики и остальных отходов, которые не подходят для переработки. «Я мою пластиковые бутылки, контейнеры пластиковые. Я стараюсь смыть этикетку. А еще лучше, если об этом подумает бизнес. И сразу такую этикетку клеить не будет, которую потом сложно снять», — призвала вице-премьер.

Ранее Абрамченко поручила Росприроднадзору проверить мусорные полигоны на соблюдение закона о весе отходов.

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