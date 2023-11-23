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18:02, 23 ноября 2023Среда обитания

Россиян захотели спасти от переплаты за вывоз мусора

Росприроднадзору поручили проверить мусорные полигоны на соблюдение закона

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Росприроднадзору проверить мусорные полигоны на предмет соблюдения контроля за весом отходов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на соответствующее поручение.

Проверки пройдут у более 600 юридических лиц и ИП в более 60 регионах России, они начнутся в конце ноября и продляться почти год. Речь в первую очередь идет о соблюдении требований по оборудованию специальными автоматизированными весами объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Как пояснила Абрамченко, без весового контроля многие компании могут реализовать серые схемы по работе с мусором. По данным «Российского экологического оператора» (РЭО), в настоящее время не имеют весов около трети полигонов. Как объяснил гендиректор РЭО Денис Буцаев, без весов на полигонах компании неверно указывают показатели о количестве принятых отходов. Они могут также принимать под видом ТКО другие виды отходов.

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Недобросовестное обращение с отходами может напрямую сказаться на россиянах. Каждый месяц в рамках нового закона о вывозе мусора, в том числе бытовых отходов, они должны перечислять деньги региональному оператору, который занимается хранением и транспортировкой мусора. Тарифы, по которым платят россияне, формируются на основе норматива. В Москве, например, этот норматив рассчитывается исходя из показателей производимого в городе мусора. Таким образом, чем больше отходов учитывают полигоны, тем больше придется платить жителям города.

Ранее сообщалось, что за полигонами в России начнет следить нейросеть, разработанная РЭО. Предполагается, что искусственный интеллект будет составлять прогнозы о работе объектов, отслеживать тления, возгорания, а также отсутствие весового контроля или наличие птиц.

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      Мария Черкасова
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