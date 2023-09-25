Следить за мусорными полигонами в России поручат нейросети

РЭО создаст нейросеть для контроля за мусорными полигонами в России

За российскими мусорными полигонами начнет следить нейросеть. Ее разработает Российский экологический оператор (РЭО). Об этом рассказал РИА Новости гендиректор организации Денис Буцаев.

На основе этих данных искусственный интеллект сможет составлять прогнозы о работе объектов. Как ожидают в РЭО, созданная нейросеть сможет также отслеживать тление и возгорание и другие нарушения на полигоне, например, отсутствие весового контроля, обводных каналов, ограждения или наличие птиц.

Искусственный интеллект с такими функциями может появиться в начале второго квартала 2024 года.

Эксперты ранее отмечали, что реализация федерального проекта по ликвидации несанкционированных свалок в стране может провалиться — устранить полигоны могут не успеть к 2024 году. Угрозы срыва сроков есть для девяти объектов. Речь идет о четырех свалках в Дагестане и четырех — в Северной Осетии, а также об одной — в Мордовии. Аналогичные риски есть еще для шести объектов в Краснодарском крае, Ростовской, Смоленской, Калужской и Томской областях. Кроме того, некоторые регионы до сих пор не освоили выделенный на реализацию проекта бюджет.