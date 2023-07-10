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17:43, 10 июля 2023Среда обитания

Борьбе со свалками в России предрекли провал

«РГ»: реализация федерального проекта по ликвидации свалок может быть провалена

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Реализация федерального проекта по ликвидации несанкционированных свалок может провалиться — устранить полигоны могут не успеть к 2024 году. Такую судьбу борьбе с мусором в России предрекли опрошенные «Российской газетой» эксперты.

В протоколе совещания вице-премьера Виктории Абрамченко, с которым ознакомилось издание, говорится, что угрозы срыва сроков есть для девяти объектов. Речь идет о четырех свалках в Дагестане и четырех — в Северной Осетии, а также об одной — в Мордовии. Аналогичные риски есть еще для шести объектов в Краснодарском крае, Ростовской, Смоленской, Калужской и Томской областях.

Кроме того, некоторые регионы до сих пор не освоили выделенный на реализацию проекта бюджет. Среди них — Курганская, Мурманская, Нижегородская, Челябинская и Ярославская области, а также ХМАО, Якутия, Бурятия и Приморье. Еще три субъекта — Вологодская, Ленинградская и Ростовская области — до сих пор не заключили контракты с подрядчиками для проведения работ по ликвидации свалок.

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«Средства, предусмотренные Федеральным законом о бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов на ликвидацию свалок и наиболее опасных объектов, позволяют завершить ликвидацию всех объектов федпроекта в установленные сроки», — отметили в Минприроды и напомнили о существовании оперативного штаба по ликвидации свалок.

Исполнительный директор Ассоциации содействия экономики замкнутого цикла «Ресурс» Валерия Гулимова убеждена, что реализовать проект сложно в регионах, где губернаторы не хотят сами вникать в проблему и передают решение вопросов подчиненным. Эксперт считает, что проблему важно решить как можно быстрее, чтобы не перенести эти трудности в новый проект «Генеральная уборка», который запустят в 2025 году.

Председатель Общественного совета при Минприроды Александр Закондырин считает, что причина возможного срыва сроков — в качестве проектно-сметной документации, которую готовят региональные власти. «К сожалению, вся эта система недофинансирована. И муниципалитеты за свой счет с помощью регионов сейчас ищут финансовые средства для этой деятельности. Средства из федерального уровня планируется выдавать в рамках окрашенных платежей Росприроднадзора, предполагаем выделять регионам деньги на подготовку проектно-сметной документации. Сейчас она практически вся некорректная», — пояснил эксперт.

Закондырин также отметил, что деньги из федерального бюджета регионы чаще всего получают в конце года, поэтому не всегда успевают их освоить. Кроме того, важно, чтобы в городах были альтернативы незаконным мусорным полигонам, которые собираются ликвидировать и рекультивировать. Если замены нет, то с большой долей вероятности там появится новая несанкционированная свалка, подчеркнул эксперт.

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    Нина Ташевская
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