Шотландская рок-группа The Jesus and Mary Chain записала новый трек Always Sad. Композиция войдет в предстоящий студийный альбом коллектива, Damage and Joy, релиз которого намечен на 24 марта. Это будет первая пластинка группы за 19 лет: их последняя на данный момент работа Monki вышла в 1998 году.