Порномодель-карлик с двумя вагинами рассказала об их использовании

Американская порномодель ростом 120 сантиметров, родившаяся с двумя вагинами, рассказала, как использует особенности своего организма. Об этом пишет Daily Star.

Мэг Бэнкс появилась на свет с карликовостью и удвоением матки, из-за чего у нее развились два влагалища, расположенные рядом друг с другом. Девушка прославилась в TikTok после того, как случайно выложила видео, записанное с подругой. У американки сразу же появилось множество поклонников, которые спрашивали, есть ли у нее страница на OnlyFans. Осенью 2023 года она создала аккаунт и почти сразу вошла в список самых популярных моделей платформы.

Бэнкс рассказала, что снимает достаточно консервативные видео и занималась сексом только с 15 партнерами. Кроме того, у нее есть особое правило по использованию своих вагин. Для съемок видео Бэнкс пользуется только левым влагалищем, а правое остается девственным, так как она бережет его для будущего мужа.

В прошлом американка работала барменшей. Она призналась, что всегда хотела попробовать себя в порно, и случайно выложенное в TikTok видео помогло ей решиться на этот шаг.

Ранее британская порномодель, которая родилась с двумя вагинами, рассказала об отношениях с новыми возлюбленными. Она заявила, что встречается с двумя молодыми людьми, однако не считает это изменой, так как каждый пользуется отдельным влагалищем.