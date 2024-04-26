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03:34, 26 апреля 2024Из жизни

Порномодель-карлик с двумя вагинами рассказала об их использовании

Meg Banks

Meg Banks. Фото: @megbanksxo

Американская порномодель ростом 120 сантиметров, родившаяся с двумя вагинами, рассказала, как использует особенности своего организма. Об этом пишет Daily Star.

Мэг Бэнкс появилась на свет с карликовостью и удвоением матки, из-за чего у нее развились два влагалища, расположенные рядом друг с другом. Девушка прославилась в TikTok после того, как случайно выложила видео, записанное с подругой. У американки сразу же появилось множество поклонников, которые спрашивали, есть ли у нее страница на OnlyFans. Осенью 2023 года она создала аккаунт и почти сразу вошла в список самых популярных моделей платформы.

Бэнкс рассказала, что снимает достаточно консервативные видео и занималась сексом только с 15 партнерами. Кроме того, у нее есть особое правило по использованию своих вагин. Для съемок видео Бэнкс пользуется только левым влагалищем, а правое остается девственным, так как она бережет его для будущего мужа.

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В прошлом американка работала барменшей. Она призналась, что всегда хотела попробовать себя в порно, и случайно выложенное в TikTok видео помогло ей решиться на этот шаг.

Ранее британская порномодель, которая родилась с двумя вагинами, рассказала об отношениях с новыми возлюбленными. Она заявила, что встречается с двумя молодыми людьми, однако не считает это изменой, так как каждый пользуется отдельным влагалищем.

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      Никита Савин
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