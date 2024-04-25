«Крабовый король» России получил 17 лет колонии за убийство

«Крабовый король» России Олег Кан получил 17 лет колонии за убийство

Приморский краевой суд заочно приговорил «Крабового короля» России Олега Кана к 17 года колонии строгого режима за убийство по найму, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

«Объявить Кана Олега Кымхаковича в розыск, осуществление которого поручить УМВД России по Приморскому краю», — сообщили на оглашении приговора.

В марте адвокаты Кана подали в суд прошение о закрытии дела, так как их клиент умер. Однако в Генеральной прокуратуре посчитали смерть бизнесмена инсценировкой.

Как считает сторона обвинения, в 2010-м Кан организовал убийство предпринимателя Валерия Пхиденко. «Крабовый король» скрылся от следствия за границей, он находится в международном розыске.