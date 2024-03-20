Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
04:34, 21 марта 2024Силовые структуры

Генпрокуратура не поверила в смерть «крабового короля» России

Генпрокуратура посчитала смерть бизнесмена Олега Кана инсценировкой

Кадр: ГТК «Телеканал «Россия»

Генпрокуратура считает смерть «крабового короля» Олега Кана инсценировкой. Об этом представитель ведомства сообщил во время заседания арбитражного суда по иску ряду предпринимателей, в том числе Кану, передает ТАСС.

Он рассказал, что в органах ЗАГС Сахалинской области и Санкт-Петербурга не регистрировалась смерть «господина Кана Олега Кымхаковича 16 апреля 1937 года рождения».

«Родственники в органы ЗАГС не обращались, федеральное законодательство возлагает обязанность на родственников или лиц, которым известно о факте смерти того или иного человека, обратиться в органы ЗАГС с соответствующим заявлением. Соответственно, единственным подтверждением юридическим факта смерти является запись в актах гражданского состояния. В отсутствие соответствующих записей тезис о том, что Кан умер, мы расцениваем как инсценировку», — рассказал представитель Генпрокуратуры.

О том, что Кан умер, несколько дней назад рассказали его адвокаты, в связи с этим попросив закрыть дело в отношении бизнесмена.

В октябре 2022 года Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Кана. По версии следствия, в 2010 году он организовал убийство предпринимателя Валерия Пхиденко. Кан скрылся от следствия за границей, был объявлен в международный розыск. Ему заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, как считает следствие, Кан создал преступное сообщество и в 2014-2019 годах занимался контрабандными поставками краба в Китай, Японию и Южную Корею.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Харьков снова под обстрелом. Российская армия начала уничтожать в городе базы западных наемников

      В Британии предрекли России прорыв на нескольких участках фронта

      Российская армия за сутки поразила 350 целей ВСУ

      В России заявили о плане Британии создать буферную зону вокруг Киева

      В порту Петербурга отказались от операций с одним веществом из-за дронов

      По всей Украине объявили воздушную тревогу

      Во Франции пошутили про подготовку Макрона к драке с Путиным

      Генпрокуратура не поверила в смерть «крабового короля» России

      22-летняя дочь Синди Кроуфорд снялась для обложки журнала в куртке на голое тело

      На Сахалине грузопассажирский паром подал сигнал бедствия

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше