Адвокаты заявили о смерти «крабового короля» России. Он задолжал миллиарды рублей и обвиняется в организации убийства

Адвокаты сообщили в суде по иску Генпрокуратуры о смерти крабового короля Кана

В рамках слушаний в суде по иску Генпрокуратуры России о взыскании 358,7 миллиарда рублей защита заявила о смерти ответчика — «крабового короля» Олега Кана, и попросила закрыть дело.

В октябре 2022 года Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Кана. По версии следствия, в 2010 году он организовал убийство предпринимателя Валерия Пхиденко, причастного, как он считал, к покушению на его жизнь. Кан скрылся от следствия за границей, был объявлен в международный розыск. Ему заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Кроме того, по версии следствия, Кан создал преступное сообщество и в 2014-2019 годах занимался контрабандными поставками краба в Китай, Японию и Южную Корею. Его подозревают в контрабанде 3 тысяч тонн живого краба на 2,6 миллиарда рублей и уклонении от уплаты налогов и таможенных платежей на сумму более 3,69 миллиарда рублей.

В январе Генпрокуратура подала в Арбитражный суд Приморского края два иска на общую сумму 376 миллиардов рублей к крупнейшим добытчикам краба на Дальнем Востоке. В общей сложности иски поданы к 45 ответчикам, среди которых указаны фирмы «крабового короля» и его семьи.

В Генпрокуратуре усомнились в смерти Кана

Представитель ответчиков в суде заявил, что информация о смерти Кана представлена на сайте Федеральной нотариальной палаты (ФНП) России.

Обнаружили информацию о том, что ответчик Кан Олег Кымхакович 16 апреля 1967 года рождения скончался 14 февраля 2023 года. В отношении него открыто наследственное дело. (...) В связи с этим мы просим истребовать у нотариуса (...) материалы наследственного дела, а также прекратить производство по делу в отношении Кана Олега Кымхаковича представитель защиты Олега Кана

Как убедились журналисты, в электронной базе ФНП открыто наследственное дело по смерти человека, у которого совпадает ФИО и дата рождения с бизнесменом Олегом Каном. Согласно делу, Кан умер 14 февраля 2023 года.

Однако в Генпрокуратуре поставили под сомнение информацию о смерти «крабового короля».

В ЗАГСе России информации о том, что данный человек умер — по нашей информации, ее нет представитель Генпрокуратуры

Адвокат ранее назвал вбросом сообщения о смерти Кана

Ранее в сети уже распространялась информация о смерти Олега Кана. Тогда сообщалось, что он якобы умер за границей от рака. Однако в марте 2023 года один из его адвокатов Константин Тропанидзе заявил, что это вброс.

«Я и ранее, не только сегодня, об этом говорил (что это вброс — прим. «Ленты.ру»). (...) В связи со смертью иногда возможно прекращение уголовного преследования, но мы ничего такого не заявляли, ходатайств с нашей стороны по этому поводу не было», — сказал Тропанидзе.

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В 2018 году сообщалось, что Кан сбежал от ФСБ в Японию. Отмечалось, что он покинул Россию на личном самолете.