К крупнейшим добытчикам краба подали многомиллиардные иски

Генпрокуратура РФ подала иски к крупнейшим добытчикам краба на 376 млрд рублей

Генеральная прокуратура России 23 января подала в Арбитражный суд Приморского края два иска на общую сумму 376 миллиардов рублей к крупнейшим добытчикам краба на Дальнем Востоке. Об этом со ссылкой на материалы картотеки арбитражных дел пишет «Интерфакс».

В общей сложности иски поданы к 45 ответчикам. Первый из них, на 358,7 миллиарда рублей, подан к региональному фонду «Родные острова» на Сахалине и части его учредителей, среди них — ООО «Приморская рыболовная компания», ООО «Монерон», ООО «Севрыбфлот», ООО «Курильский универсальный комплекс», ООО «Аквамарин». Фигурирует среди ответчиков и сахалинский рыбопромышленник, беглый «крабовый король» Олег Кан. Он является председателем попечительского совета, его сын Александр — президентом фонда «Родные острова». Ранее Forbes связывал часть компаний-ответчиков с Каном и его семьей.

Второй иск, на 17,4 миллиарда рублей, направлен к занимающимся рыболовством приморским компаниям «Реал девелопмент», «Мерлион», «Рыбный остров», «Краб марин» и их совладельцам. Ответчиками также указаны Росрыболовство и агентство по управлению недвижимостью «Апелла».

Подробности исков не приводятся, однако Генпрокуратура заявила ходатайства об обеспечительных мерах в рамках поданных заявлений.

Сбежавший из России в Японию в 2018 году Олег Кан обвиняется в создании преступного сообщества и контрабанде краба на сумму более 2,6 миллиарда рублей. В нелегальной схеме использовались офшорные компании, зарегистрированные в Панаме. Обвинительное заключение в отношении бизнесмена было утверждено заочно летом 2023 года.