В отношении беглого «крабового короля» возбудили еще одно уголовное дело

Заместитель генпрокурора России возбудил еще одно уголовное дело в отношении сахалинского рыбопромышленника Олега Кана, прозванного «крабовым королем» за крупнейшие объемы добычи краба. Об этом сообщает РИА Новости.

Предпринимателя, сбежавшего из России, обвинили в легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления в особо крупном размере. Следствие установило, что руководитель трех предприятий Сахалинской области вместе со своими сообщниками с 2014 по 2016 годы незаконно поставлял живого краба в Японию и Южную Корею. В таможню злоумышленник предоставлял неверные сведения о стоимости товара. Часть полученной разницы руководитель группы переводил на оффшорные счета.

В феврале 2020 года Кана заподозрили в организации убийства конкурента — предпринимателя Валерия Пхиденко. После начала расследования Кан скрылся, по некоторым данным, он уехал из России в Японию, где у него имеется недвижимость. Хабаровский краевой суд вынес решение о его заочном аресте, бизнесмена объявили в международный розыск.

В декабре 2018 года сообщалось, что советник генерального директора компании «Приморская рыболовная компания» Олег Кан занимался контрабандой дальневосточного краба. В расследовании телеканала «Россия 24» говорилось о существовании нелегальной схемы из офшорных компаний. Олегу Кану и его 24-летнему сыну принадлежит около 20 компаний по ловле в открытом море.