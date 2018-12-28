«Крабовый король» сбежал от ФСБ

Советник генерального директора компании «Приморская рыболовная компания» Олег Кан сбежал из России в Японию. Об этом сообщают Вести.Ru, связывающие бегство из России с собственным расследованием о контрабанде компании.

Издание называет Кана «крабовым королем». В расследовании телеканала утверждается, что топ-менеджер управлял компанией через подставных лиц и занимался контрабандой дальневосточного краба. В нелегальной схеме использовались офшорные компании, зарегистрированные в Панаме. Олегу Кану и его 24-летнему сыну, как утверждают источники, принадлежит около 20 компаний по ловле в открытом море.

В настоящий момент у бизнесмена и его ближайшего окружения проходят обыски. «В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий, проведенных правоохранительными органами Сахалинской области, получены сведения о том, что с начала 2000-х годов в Дальневосточном федеральном округе действует организованная группа лиц, которые занимаются контрабандой стратегически важных товаров и ресурсов, а именно камчатского краба», — приводит портал слова пресс-секретаря УФСБ России по Сахалинской области Анастасии Ермоловой.

Представитель ФСБ также рассказала, что компании используют подставные документы, по которым стоимость краба сильно занижена. По факту нарушений и контрабанды стратегических ресурсов возбуждено уголовное дело.

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