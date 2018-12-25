«Цапок»-крабоед подал в суд на собственных детей

Вячеслав Цеповяз, осужденный член банды «цапков», подал иск о признании за ним половины предприятия, которым владеют его дети. Об этом во вторник, 25 декабря, сообщает kp.ru.

Цеповяз требует признать недействительными сделки по переходу прав от бывшей жены к их общим детям на доли в компании «Созвездие», в собственности которой находятся химчистка и ресторан в станице Кущевской. Также он намерен сохранить за собой 50 процентов уставного капитала компании, которые Цеповяз оценил в 4,2 миллиона рублей.

В 2015 году семейная чета заключила брачный договор, однако через два года Наталье Цеповяз надоело обеспечивать мужа в колонии, и они развелись. Как уточнила женщина, в год на его содержание уходило около трех миллионов рублей. Согласно брачному договору, все имущество Цеповяза отошло его жене и детям.

Когда Цеповяза перестала спонсировать жена, он подал иск о признании недействительным брачного договора, и Краснодарский краевой суд его удовлетворил. Адвокаты бывшей жены осужденного пытались обжаловать это решение, но безуспешно. Поскольку договор признан недействительным, все имущество супругов должно быть поделено поровну.

15 ноября стало известно, что в ежемесячный список тюремных покупок Цеповяза входили дорогостоящие продукты и деликатесы на сумму от 30 до 60 тысяч рублей. Для заключенного приобретались конфеты, колбасы, дорогостоящий сыр, готовые салаты, килограммы красной икры, сигареты, сырое куриное мясо, крабы, красная рыба, а также дорогостоящие предметы гардероба.

Цеповяз входил в банду Сергея Цапка, которая много лет терроризировала станицу Кущевская в Краснодарском крае. В 2010 году бандиты убили семью из 12 человек, в том числе четверых детей, после чего ОПГ была разгромлена правоохранительными органами. Цеповяз был приговорен к 20 годам лишения свободы, позже ему сократили срок до 19 лет и 10 месяцев.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!