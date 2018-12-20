Путин ответил на вопрос про пытки в тюрьмах и банкеты Цеповяза

Президент Владимир Путин заявил, что в российской тюремной системе есть проблемы, но ломать ее было бы неправильно. Прямой эфир пресс-конференции главы государства транслирует Первый канал.

Журналистка Znak.com напомнила президенту, что в последнее время поступает много сообщений, с одной стороны, о пытках в колониях и СИЗО, а с другой — о роскошной жизни в тюрьме участника кущевской банды Вячеслава Цеповяза. Путина спросили, не считает ли он, что необходима немедленная реформа Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

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Президент отметил, что ситуация в местах лишения свободы должна прежде всего контролироваться прокуратурой, а «факты, которые всплывают, абсолютно недопустимы». Любые преступления, тем более пытки, должны быть наказаны. По словам главы государства, так и происходит, когда факты становятся известны.

«Говорить о том, что там нужно все переломать, тоже было бы неправильно. Там нужно совершенствовать систему и повышать уровень гражданского контроля», – сказал президент.

По его словам, созданы соответствующие комиссии, которые будут получать поддержку со стороны государства и президента. «Надеюсь, что они тоже сыграют свою позитивную роль в решении этих проблем, которые, безусловно, в системе есть. Это правда», – заключил Путин.

В июле появилось видео избиения заключенного в исправительной колонии №1 в Ярославской области. Было возбуждено уголовное дело, арестованы несколько человек.

В конце октября были опубликованы фотографии, на которых член банды «цапков» Вячеслав Цеповяз, отбывающий почти 20-летний срок в амурской колонии, обедает крабами, красной икрой и шашлыками.

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