Пытки по приказу начальства признали нарушением

Сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний рекомендуют не применять насилие в отношении заключенных, даже если об этом распорядилось начальство. Об этом говорится в проекте постановления пленума Верховного суда России о вопросах, связанных с нарушением условий содержания заключенных, передает в четверг, 29 ноября, «Интерфакс».

«Никакие обстоятельства, в том числе распоряжения вышестоящих органов или должностных лиц, тяжесть совершенных лицом правонарушений, не могут признаваться оправданием применения к нему запрещенных видов обращения», — говорится в документе.

Отмечается, что насильственные действия, которые были совершены «в законных целях» и в «допустимых пределах», не будут считаться нарушением. Для оценки таких мер суд должен учитывать режим места принудительного содержания, последствия инцидентов и своевременность оказанной медицинской помощи.

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В течение 2018 года поступило более трех тысяч жалоб на нарушения прав в уголовно-исправительной системе, в том числе связанные с пытками заключенных, сообщала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

За последнее время стало известно о нескольких случаях применения насилия против осужденных в российских колониях и СИЗО. В ноябре бывшие заключенные омской исправительной колонии №6 заявили о систематических избиениях и унижениях. Они назвали конкретные имена сотрудников колонии и причастных к произошедшему заключенных.

1 ноября к общественникам с жалобой на пытки обратились из исправительной колонии № 3 в Угличе Ярославской области. 24 октября сообщалось, что один из осужденных угличского лечебно-исправительного учреждения №9 объявил сухую голодовку после того, как персонал учреждения начал выдавать заключенным миски с едой на лопате.

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