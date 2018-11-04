Большинство россиян оказались не в курсе пыток в ярославской колонии

Почти 70 процентов россиян ничего не знают о скандале с пытками в исправительной колонии №1 в Ярославской области, где заключенного избивали дубинками и кулаками. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра», сообщает РБК.

69 процентов респондентов узнали о пытках в ярославской колонии от самих социологов. Еще 23 процента опрошенных что-то слышали об этой истории, но не знают сути. Лишь семь процентов были в курсе ситуации.

Треть опрошенных (33 процента) уверены, что пытки в российских колониях распространены. Еще 40 процентов допускают наличие отдельных нарушений со стороны тюремщиков. В отсутствие пыток верят 6 процентов опрошенных. Каждый пятый (21 процент) затруднился с ответом, насколько пытки зэков распространены.

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Больше половины (57 процентов) считают издевательства и избиения заключенных недопустимыми ни при каких обстоятельствах. Более четверти (28 процентов) допускают применение силы в некоторых случаях. Меньшинство (7 процентов) полагают, что зэки не вправе рассчитывать на нормальное отношение к себе.

В июле «Новая газета» опубликовала видеозапись пыток заключенного Евгения Макарова в ярославской исправительной колонии №1. Тюремщики избивали его дубинками и кулаками и обливали водой из ведра. Следственный комитет возбудил уголовное дело, арестованы более десяти человек. До публикации видеозаписи в возбуждении дела отказывали. 23 августа «Новая газета» обнародовала другие свидетельства пыток в ярославской ИК-1, после чего было начато еще одно расследование.

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