Зеки из прославившейся пытками ярославской колонии объявили голодовку

В ярославской колонии №1, которая стала известна после видео пыток Евгения Макарова, пятеро заключенных объявили голодовку. Об этом в пятницу, 19 октября, на своей странице в Facebook сообщает фонд «Общественный вердикт».

«Информацию сообщили родственники. Причина — нет отопления и не оказывается медицинская помощь. Мы обратились в управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН)», — говорится в сообщении.

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2 октября сообщалось, что подвергшийся пыткам в ярославской колонии №1 Евгений Макаров опасается за свою безопасность на свободе.

В тот же день Макаров вышел на свободу из ярославской колонии №8, куда был переведен после совершенного в отношении него преступления.

В июле было опубликовано десятиминутное видео, на котором сотрудники ФСИН, меняя друг друга, избивали Макарова, растянутого на столе в помещении исправительной колонии, резиновыми палками по ногам. При этом ему на голову выливали воду из ведра. Попытки правозащитников возбудить уголовное дело по факту произошедшего до размещения записи в сети к успеху не приводили.

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