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Избитый тюремщиками Макаров вышел на свободу

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Евгений Макаров

В Ярославле из исправительной колонии № 8 вышел на свободу заключенный Евгений Макаров, ранее подвергавшийся пыткам со стороны тюремщиков, передает корреспондент «Ленты.ру».

Макарова встречали мать, друзья, а также бывший заключенный ярославской колонии №1 Руслан Вахапов, который также подвергался избиениям.

«Если какой-то необразованный, только что получивший ключи [cотрудник ФСИН] скажет тебе: "наклонись и ходи гуськом", а ты не будешь этого делать, то он тебя будет бить», — рассказал он журналистам, отмечая, что российская тюрьма остается слишком закрытой для общества из-за чего там и не прекращаются злоупотребления.

Мужчину отпустили через 10 дней после вступления в силу решения суда о сокращении ему срока заключения. Ему зачли пребывание в СИЗО в 2012 году.

Макаров отбыл в местах лишения свободы 6 лет и 10 месяцев после того, как был признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью человеку (часть 1 статьи 111 УК).

В июле «Новой газетой» было опубликовано видео, на котором два десятка человек в форме, сменяя друг друга, бьют растянутого на столе мужчину резиновыми палками по ногам и выливают ему на голову воду из ведра. Во ФСИН позднее подтвердили, что действие происходило зимой 2016 года в исправительной колонии №1, а человек подвергшийся пытке — 24-летний Евгений Макаров.

Отмечалось, что до момента публикации записи, инициировать расследование этого преступления правозащитникам не удавалось.

В настоящее время, 14 из 18 фигурировавших на записи сотрудников ФСИН заключены под стражу. Расследование продолжается. По всей стране были инициированы проверки случаев применения насилия в колониях.

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