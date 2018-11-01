Заключенные очередной ярославской колонии пожаловались на пытки

Заключенные исправительной колонии (ИК) №3 в Угличе Ярославской области обратились в фонд «Общественный вердикт» с жалобой на пытки. Об этом в четверг, 1 ноября, говорится в сообщении в Telegram-канале фонда.

Адвокат фонда смогла встретиться с четырьмя осужденными ИК №3. Они рассказали ей о том, что после публикаций о пытках в ИК-1 Ярославля в их колонию приехала прокурорская проверка. Заключенные начали массово писать жалобы, однако администрация колонии разными способами вынудила большинство из них отказаться от претензий.

Александр К. рассказал, что был избит 24 октября этого года. Требуя отдать телефон, сотрудники колонии раздели его догола, заставили приседать и избили. К. стал кричать, что у него ВИЧ и другие тяжелые заболевания и что его нельзя бить, но сотрудников ФСИН это не остановило.

Затем его переодели в робу ШИЗО и закрыли в «стакане» под лестницей, где он сильно замерз. Осужденного отпустили, лишь когда другие заключенные стали кричать и колотить в двери камер.

Нурали Н. избили при поступлении в колонию в 2016 году, а также несколько раз в 2017 году — за то, что он отказался делать рентген, или за то, что попросил переводчика для обжалования акта о водворении в ШИЗО. Заключенный рассказал, что после его жалоб в прокуратуру оперативники колонии начали ему угрожать.

Имена других заявителей — Михаил Ф. и Рафаэль М.; они также рассказали о побоях. Последнего, в частности, заставляли писать заявления на сокамерника из-за того, что тот жаловался в прокуратуру; заявитель отказался. «Общественный вердикт» пишет, что в ближайшее время фонд намерен обратиться в следственные органы с заявлениями о преступлении.

24 октября сообщалось, что один из заключенных лечебно-исправительного учреждения (ЛИУ) №9 в Угличе Ярославской области объявил сухую голодовку после того, как персонал учреждения начал выдавать осужденным миски с едой на лопате.

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