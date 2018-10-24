Заключенных ярославской колонии стали кормить с лопаты

Один из заключенных лечебно-исправительного учреждения (ЛИУ) №9 в Угличе Ярославской области объявил сухую голодовку после того, как персонал учреждения начал выдавать осужденным миски с едой на лопате, сообщает правозащитный фонд «Общественный вердикт».

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В фонде предположили, что лопату могли использовать, чтобы унизить людей или из-за страха заразиться.

В сообщении отмечается, что адвокат «Общественного вердикта» Эльдар Лузин попытался попасть в ЛИУ №9, чтобы проверить эту информацию, но его не пустили с формулировкой: «Заключенный не хочет с вами встречаться».

Правозащитники обратились в ярославское управление ФСИН и прокуратуру по надзору за исправительными учреждениями.

В начале октября заключенный другого лечебно-исправительного учреждения – ЛИУ №10 в Омске – рассказал журналистам о систематических издевательствах над осужденными, беспределе администрации и бездействии местной общественной наблюдательной комиссии.

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