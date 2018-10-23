Мать красноярского заключенного рассказала о пытках шваброй и иголками под ногти

Сотрудники красноярской Краевой туберкулезной больницы №1 (КТБ-1) при Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) пытали обвиняемого Василия Субботина, чтобы он сознался во вменяемом преступлении. Об этом «МБХ Медиа» рассказала его мать Елена Смирнова.

По словам женщины, ее сына задержали 7 сентября, он стал фигурантом дела о покушении на сбыт наркотиков (статья 30.3 УК и часть 2 статьи 228 УК). Его направили в КТБ-1, куда 5 октября к Субботину пришел неизвестный человек и начал угрожать, обещал, что его мать и жену изнасилуют, если тот не признается в выращивании марихуаны на продажу. На следующий день в камеру к Субботину пришли трое и привязали его к кровати.

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«Сначала ему стали иголки под ногти запихивать, потом били. Надели пакет на голову, душили. Потом в анальное отверстие вставили ему черенок от швабры, на нее надели пакет, заливали туда горячую воду. Туда же вставили кипятильник — не знаю, горячий он или холодный, не могу пояснить», – сказала Смирнова.

После случившегося мужчина написал чистосердечное признание. Его перевели в СИЗО, куда к нему смогла прийти адвокат. Она увидела на руках и ногах своего подзащитного красные следы, под пальцами – следы от иголок. Субботин сообщил ей, что в больнице его обещали заразить СПИДом через иголки, если он не будет сотрудничать.

Мать обвиняемого обратилась к уполномоченному по правам человека в Красноярском крае и в Следственный комитет. Она попросила изъять видеозаписи из медучреждения, но в ведомстве сообщили, что камер там то ли нет, то ли они не работали.

Елена Смирнова добавила, что в этой же больнице лежит осужденный Сулим Битаев, который ранее рассказал правозащитникам о пытках электрошокером. Он утверждал, что ему угрожали изнасилованием и обещали «заколоть галоперидолом» за то, что он жаловался на сотрудников ИК-17. Сейчас Следственный комитет проверяет эту информацию.

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