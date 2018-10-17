Сотрудников колонии в Хакасии обвинили в изнасилованиях, пытках и избиениях

Троих сотрудников ИК-33 в Хакасии обвинили в пытках, избиениях и сексуальном насилии над осужденным, который жаловался в прокуратуру и уполномоченному по правам человека. Об это сообщает правозащитная организация «Зона права».

Обвинения предъявлены начальнику ЕКПТ (единого помещения камерного типа) ИК-33 Евгению Чичинину и двум его подчиненных — Дмитрию Золотухину и Илье Васильеву.

По данным правозащитников, в апреле 2016-го тюремщики истязали 41-летнего заключенного и требовали от него отказаться от услуг адвоката и перестать писать жалобы. Они избили его, поместили головой вниз в яму для сточных вод, после чего Чичинин ввел ему в задний проход резиновую палку. Затем мужчину отвели в служебный кабинет, связали ему руки и ноги скотчем и долги били ногами, руками и резиновой палкой. В июле 2016 года осужденного снова изнасиловали и избили, и он согласился отказаться от адвоката.

Сотрудникам колонии вменяются три статьи: превышение полномочий с применением насилия и специальных средств (часть 3 статьи 286 УК), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (часть 3 статьи 111 УК) и насильственные действия сексуального характера (статья 132 УК). Они отказались признать вину. Материалы дела переданы в суд.

В «Зоне права» добавили, что в отношении Чичинина, Золотухина и Васильева проводится проверка – уже по другим эпизодам. В частности, речь идет о избиении еще одного осужденного в 2016 году. Из-за полученных травм мужчина потерял почку.

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