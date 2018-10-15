Бывшие заключенные «Владимирского централа» рассказали о беспределе силовиков

Заключенные «Владимирского централа» (тюрьма №2) подвергаются систематическим издевательствам и избиениям со стороны тюремщиков и сотрудничающих с администрацией «активистов», а все их жалобы на бесчеловечное обращение игнорируются. Об этом «Дождю» рассказали трое бывших зэков и сестра одного из отбывающих наказание.

Вячеслав Калашников попал во «Владимирский централ» в октябре 2016-го, и сразу же после прибытия его избили сотрудники в зеленой форме и масках. От него требовали рассказать, кого из воров он знал, и согласиться работать на администрацию. Избиения продолжились в карантине, где он пробыл две недели. «Каждый день меня там избивали, каждую утреннюю проверку меня выводили в тамбур, раздевали догола и как мешок картошки закидывали обратно в камеру», — вспоминал мужчина.

У Калашникова началось заражение надкостницы левой ноги, четыре месяца его не отправляли в больницу ИК-3, а когда наконец привезли туда, то привязали к кровати на 35 дней, отпуская только в туалет. Все это время его не лечили, зато периодически угрожали изнасилованием. В январе 2018-го в ИК-3 приехала комиссия, куда входили прокурор Владимира и уполномоченный по правам человека Владимирской области Людмила Романова. Мужчина пожаловался им на нарушения и показал следы от избиений, но никакой реакции не последовало.

Другого бывшего заключенного Артура Акопяна также беспричинно избили по приезде в тюрьму. По его словам, так встречают каждого. Он отметил, что получить лечение можно было только в больнице ИК-3, но люди отказывались туда ехать, боясь изнасилования.

«От насилия ничего не спасет — только вешаться или вены резать. Шесть трупов уже есть, ничего я уже не могу добавить. Людей доводили до самоубийства, это факт», — добавил он.

О постоянном насилии над людьми изданию сообщил еще один бывший заключенный Дашкын Агаев и сестра отбывающего наказание Дмитрия Гончарова Татьяна. По словам Агаева, тюремщики оправдывали свои действия тем, что указ избивать заключенных им якобы дал президент Владимир Путин.

В августе заключенные «Владимирского централа» объявили голодовку и потребовали прекратить избиения, пытки и доведения до самоубийства. Тогда же стало известно, что некоторых осужденных вывозили из тюрьмы в ИК-3 в качестве наказания за нежелание сотрудничать с администрацией и там пытали. В начале октября в колонию приехала проверка, к которой тюремщики были готовы — они спрятали избитых осужденных, находившихся в больнице, и на их место положили здоровых «активистов».

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