Глава тюменского УФСИН ушел в отставку из-за пыток в ярославской колонии

Начальник управления ФСИН по Тюменской области Алексей Костенко подал рапорт об освобождении его от занимаемой должности. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе ведомства.

Он увольняется в связи с выходом на пенсию.

«Отставка еще не принята, руководитель находится в отпуске. Временно исполняющим обязанности начальника назначен Андрей Рукосмотров», — отметил собеседник агентства.

Согласно данным на сайте УФСИН, Костенко был назначен на должность начальника УФСИН по Тюменской области в октябре 2017 года. Перед этим, с января 2015 года, он был начальником УФСИН по Ярославской области.

Отставка Костенко может быть связана с расследованием издевательств в ярославской колонии, пишет местное издание «Тюмень.Pro». По данным издания, когда он возглавлял ярославское управление ФСИН, была создана комиссия по проверке информации о пытках, которая признала правомерными действия сотрудников колонии. В возбуждении уголовного дела было отказано, материалы отправили в архив, а Костенко вскоре переехал в Тюмень.

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Regnum выяснил, что и на посту руководителя тюменского УФСИН к Костенко были претензии. В сентябре 2018 года сотрудники прокуратуры выявили нарушения закона в исправительной колонии строгого режима №1 в Тюменской области, где отбывают наказание осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Кроме того, заключенные жаловались на ненадлежащее медицинское обслуживание. На имя Костенко было выписано прокурорское представление об устранении недостатков.

В июле было опубликовано десятиминутное видео, на котором сотрудники ФСИН, меняя друг друга, избивали заключенного ярославской колонии Евгения Макарова, растянутого на столе в помещении исправительной колонии, резиновыми палками по ногам. При этом ему на голову выливали воду из ведра.

Следственный комитет возбудил дело о превышении должностных полномочий. Были задержаны 12 подозреваемых. В ходе расследования они дали показания, что указание провести «воспитательную работу» с Макаровым они получили от тогдашнего исполняющего обязанности начальника ИК-1 Дмитрия Николаева.

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