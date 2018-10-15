После пыток сокамерника татуированными заключенными завели дело

Следственный комитет возбудил дело о групповых насильственных действиях после публикации видео с пытками заключенного в СИЗО Ногинска. Об этом в понедельник, 15 октября, сообщается на сайте следственного управления СК России по Московской области.

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«В 2017 году неустановленные заключенные, находясь в камере ФКУ СИЗО-11 УФСИН России по Московской области, расположенного в Ногинске, применяя физическое насилие к находящемуся под стражей 37-летнему мужчине, совершили с ним иные насильственные действия сексуального характера», — говорится в сообщении.

Следователи осмотрели место происшествия, допросили руководство следственного изолятора, потерпевшего и его сокамерника, изъяли сведения об обращении заключенных за медицинской помощью.

Видео с пытками и насилием над заключенным появилось в СМИ 10 октября. На кадрах видно, как трое бритых мужчин в татуировках держат четвертого, бьют его и насилуют деревянным бруском. По данным опубликовавшего видео телеканала «360», видео было снято по заказу администрации СИЗО.

Караульный / Telegram

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