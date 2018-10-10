Пытающие сокамерника татуированные заключенные попали на видео

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В распоряжении телеканала «360» оказалось видео из СИЗО Ногинска, на котором заключенные пытают сокамерника. Съемка сделана в камере в 2017 году. На ней детально видны пытки, изнасилование и допрос. Трое бритых мужчин в татуировках держат четвертого.

На кадрах видна обстановка: разобранные постели, мусорные пакеты, коврик возле входа. Громко работает телевизор — возможно, чтобы заглушить крики боли.

Жертва лежит на матрасе на полу, у него заломаны руки, а голова накрыта подушкой. Пока остальные держат жертву, «татуированный» вбивает в заключенного деревянный брусок и задает вопросы: «Ну че ты, ****? Страшно? Фамилию, имя, отчество свое назови».

После этого оператор просит открыть лицо жертвы, пока тот представляется — Фатима (отчество и фамилия звучат неразборчиво). Мужчина стонет от боли и произносит свое имя с трудом.

Дальнейшая судьба жертвы неизвестна.

По данным телеканала, видео было сделано по заказу администрации СИЗО.

Собеседник «360» рассказал, что главный участник допроса Роман Новиков условно-досрочно освободился в обмен на показания, выбитые из сокамерника. Сейчас он может работать в одном из спортивных клубов Балашихи. Мужчина был осужден на 8,5 лет в колонии строгого режима за распространение наркотиков и убийство 23-летней девушки — дилера, продававшего ему героин.

С Новиковым встретился корреспондент «360» и тот заявил, что видео постановочное, снятое для компромата на руководство СИЗО.

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«Пыток заключенных не было никаких. Это могла быть постановка. Там черенок этот никому ничего не повредил. Просто был зажат ягодицами», — сказал бывший заключенный.

Он объяснил, что начальство следственного изолятора давало задания заключенным в обмен на поблажки. Сокамерник, которого пытают на видео, оказался в СИЗО по статье 205 УК РФ («Террористический акт»).

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