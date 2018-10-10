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Пытающие сокамерника татуированные заключенные попали на видео

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Караульный / Telegram

В распоряжении телеканала «360» оказалось видео из СИЗО Ногинска, на котором заключенные пытают сокамерника. Съемка сделана в камере в 2017 году. На ней детально видны пытки, изнасилование и допрос. Трое бритых мужчин в татуировках держат четвертого.

На кадрах видна обстановка: разобранные постели, мусорные пакеты, коврик возле входа. Громко работает телевизор — возможно, чтобы заглушить крики боли.

Жертва лежит на матрасе на полу, у него заломаны руки, а голова накрыта подушкой. Пока остальные держат жертву, «татуированный» вбивает в заключенного деревянный брусок и задает вопросы: «Ну че ты, ****? Страшно? Фамилию, имя, отчество свое назови».

После этого оператор просит открыть лицо жертвы, пока тот представляется — Фатима (отчество и фамилия звучат неразборчиво). Мужчина стонет от боли и произносит свое имя с трудом.

Дальнейшая судьба жертвы неизвестна.

По данным телеканала, видео было сделано по заказу администрации СИЗО.

Собеседник «360» рассказал, что главный участник допроса Роман Новиков условно-досрочно освободился в обмен на показания, выбитые из сокамерника. Сейчас он может работать в одном из спортивных клубов Балашихи. Мужчина был осужден на 8,5 лет в колонии строгого режима за распространение наркотиков и убийство 23-летней девушки — дилера, продававшего ему героин.

С Новиковым встретился корреспондент «360» и тот заявил, что видео постановочное, снятое для компромата на руководство СИЗО.

«Пыток заключенных не было никаких. Это могла быть постановка. Там черенок этот никому ничего не повредил. Просто был зажат ягодицами», — сказал бывший заключенный.

Он объяснил, что начальство следственного изолятора давало задания заключенным в обмен на поблажки. Сокамерник, которого пытают на видео, оказался в СИЗО по статье 205 УК РФ («Террористический акт»).

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