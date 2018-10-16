Мать забитого до смерти в СИЗО россиянина получит полмиллиона рублей от ФСИН

Ленинский районный суд Оренбурга обязал ФСИН выплатить 500 тысяч рублей компенсации морального вреда Надежде Чертовских, чей сын умер в 2013 году после избиения сотрудниками следственного изолятора, сообщает «Комитет против пыток».

Адвокаты Чертовских назвали сумму компенсации несоразмерной ее нравственным страданиям и будут обжаловать решение суда. Защита требовала 3,5 миллиона рублей компенсации.

Также женщине присуждены 230 тысяч рублей компенсации за долгое расследование дела, которое длилось почти пять лет.

Мать осужденного Владимира Ткачука Надежда Чертовских обратилась к правозащитникам в сентябре 2013 года и рассказала, как 5 сентября ей позвонил неизвестный и сказал, что ее сын умер после избиения сотрудниками СИЗО-2 Орска. Следователь шесть раз отказывала в возбуждении уголовного дела, который потом признавались незаконными и отменялись.

В Следственном комитете утверждали, что мужчина умер не в результате насилия, а потому что ему на голову якобы упала половая доска «примерно в 2-3 метра». Согласно результатам экспертизы, закрытая черепно-мозговая травма Ткачука образовалась в результате «неоднократных ударов тупым твердым предметом (предметами) с преобладающей травмирующей поверхностью в лобную, теменные, височную и затылочную области головы».

В мае 2016-го правозащитники обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). 7 июня 2017 года по делу были задержаны начальник СИЗО-2 Евгений Шнайдер и начальник оперативного отдела Виталий Симоненко. Позднее Шнайдер признался, что нанес осужденному несколько ударов в область рук и грудной клетки. Обоих обвинили в превышении должностных полномочий с применением насилия (часть 3 статьи 286 УК). 21 марта 2018 года Шнайдера и Симоненко осудили на два и четыре года общего режима соответственно.

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