Следователи заинтересовались пытками в ярославском СИЗО

Следователи проводят проверку по сообщениям правозащитников об избиении заключенного в СИЗО-2 Рыбинска Ярославской области. Об этом в среду, 17 октября, сообщила «Ленте.ру» официальный представитель регионального управления следственного комитета Кристина Гузовская.

Как рассказал юрист фонда «Общественный вердикт» Эльдар Лузин, речь идет о заключенном Фархадбеке Юлдашеве, который пожаловался правозащитникам на избиения в СИЗО в 2017 году. Сейчас Юлдашев находится в исправительной колонии в Угличе.

«По его словам, его избивали на протяжении трех-четырех дней, сажали обнаженным в холодную камеру. Впоследствии у него ухудшилось состояние здоровья, нашли раковую опухоль. Заявление по данному факту было направлено в СУ СК РФ по Ярославской области», — сказал Лузин.

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Ранее сообщалось, что по фактам пыток в колониях Ярославской области было возбуждено шесть уголовных дел, все они объединены в одно производство. Потерпевшими по ним проходят пять человек, один из них — Евгений Макаров, освободившийся из колонии №8 второго октября.

20 июля в прессе было опубликовано видео пыток заключенного Макарова. На кадрах — 10 человек в форме долго и методично бьют по ногам лежащего на столе посередине комнаты мужчину, закованного в наручники, поливают его голову водой из ведра. Следственный комитет возбудил дело о превышении должностных полномочий. Были задержаны 14 подозреваемых, 17 сотрудников колонии отстранены от работы.

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