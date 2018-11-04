Во ФСИН пожаловались на боязнь тюремщиков выходить из дома

Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) опасаются ходить по улицам в некоторых городах и регионах страны. Об этом заявил замглавы ведомства Валерий Максименко, передает радиостанция «Говорит Москва».

По его словам, на работников ФСИН «всегда сыпались шишки». «Работа не самая уважаемая. Она, скажем, даже далеко не уважаемая. Я скажу больше, что есть города и регионы, где сотрудники боятся ходить в форме, не боятся, а опасаются, и опасаются по делу», — сказал Максименко, не уточнив, о каких регионах идет речь.

Замглавы ФСИН считает, что недавние скандалы с пытками в колониях усугубляют положение работников тюремной системы. «И так зашуганные — и семьи зашуганные, и дети, и сотрудники. А если на них еще повесить вину за репрессии, которые были, ну тогда точно начнут вешаться», — добавил он.

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Максименко также отметил, что если бы ФСИН принесло официальные извинения за репрессии в сталинский период, это означало бы, что все сотрудники системы причастны к этим преступлениям.

Согласно последнему опросу «Левада-центра», большинство россиян ничего не знают про пытки в исправительной колонии №1 в Ярославской области, по факту которых возбуждены уголовные дела. В то же время большинство граждан считают, что пытки заключенных распространены в российских тюрьмах.

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