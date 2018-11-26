Бывшие российские заключенные вышли на свободу и рассказали о пытках

Следственный комитет проверит заявления бывших заключенных омской исправительной колонии №3 о пытках, сообщает РИА Новости.

По информации «Новой газеты», бывшие осужденные систематически подвергались избиениям, унижениям и пыткам. Они назвали конкретные имена сотрудников колонии и заключенных, причастных к преступлению.

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По словам освободившиегося из колонии в сентябре Ивана Белоглаза, всех осужденных пытали, пока они не скажут, что они «петухи». «В ИК-3 просто творится беспредел, там опускают осужденных, там нет человеческих прав вообще. Пока ты не скажешь, что ты "пидорас", до тех пор ты будешь просто страдать», — рассказал он.

Экс-заключенный Камал Рагимов сообщил, что в колонии есть специальная комната для пыток: заключенных, отказывавшихся выполнять незаконные требования сотрудников, отправляли в так называемый гарем, где подвергали сексуальному насилию.

«Гарем — это "обиженные". Во всех отрядах они есть. При мне там «опустили» человек пять. Они уходили со строя мужиками, а приходили "петухами"», — поведал мужчина.

Освободившийся в августе Адис Шабданов сообщил, что ему запрещали исповедовать ислам и молиться. «Руками, ногами били. Сломали мне два ребра, они криво срослись», — рассказал бывший заключенный.

Ранее на пытки пожаловались заключенные исправительной колонии №3 в Угличе Ярославской области. Они пытались писать жалобы, однако администрация колонии разными способами вынудила большинство из них отказаться от претензий.

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