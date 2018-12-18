У «цапка»-крабоеда нашли личный мангал

У одного из главарей банды «цапков» Вячеслава Цеповяза, осужденного по делу о массовом убийстве на Кубани, нашли личный мангал. Об этом рассказал представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

По его словам, Цеповяз чувствовал себя вольготнее остальных заключенных и был незаконно переведен на облегченные условия отбывания наказания. «Был ослаблен надзор за его поведением, он нарушал свои обязанности и запреты, которые должны были действовать, — пользовался различными предметами, в том числе телефоном и мангалом».

Александр Куренной подчеркнул, что в отношении Цеповяза должны были применяться особенные профилактические меры: он был поставлен на учет как лидер преступного мира и лицо, способное на провокации.

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Ранее 15 ноября сообщалось, что Вячеслав Цеповяз был официально трудоустроен в амурской колонии пасечником и администрация исправительного учреждения позволяла находиться ему на пасеке без контроля. «Он мог там перемещаться, навестить пчел, пожарить им шашлыки», — отмечал представитель Генпрокуратуры.

В конце октября были обнародованы снимки, на которых Цеповяз обедает в колонии крабами, красной икрой и шашлыками. Представители ФСИН рассказали, что фотографии были сделаны в 2015 году. После их публикации в ведомстве провели служебную проверку, по итогам которой уволили несколько сотрудников. В то же время осужденный назвал снимки подделкой.

Вячеслав Цеповяз является одним из подельников главаря банды Сергея Цапка, которая действовала на Кубани в 1990-2000-х годах. Осенью 2010 года члены банды по приказу лидера напали на семью фермера Аметова и убили 12 человек, в том числе четверых детей. В 2013-м Цеповяза приговорили к 20 годам лишения свободы, позже срок сократили до 19 лет и 10 месяцев.

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