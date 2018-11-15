«Цапок»-крабоед оказался пасечником и вольным шашлычником

Член банды «цапков» Вячеслав Цеповяз, осужденный по делу о массовом убийстве на Кубани, был официально трудоустроен в амурской колонии пасечником. Об этом на интернет-канале Генпрокуратуры сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной, передает РИА Новости.

По его словам, на пасеке Цеповяз мог находиться только в строго определенное время и в сопровождении надзирателей, однако администрация исправительного учреждения позволяла ему быть без контроля. «То есть в неустановленное время он мог там перемещаться, находиться вне контроля, навестить пчел, пожарить им шашлыки», — рассказал Куренной.

Он подчеркнул, что хотя организация пасеки на территории колонии разрешена, готовка шашлыка там «просто запрещена режимом».

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Куренной также подтвердил, что Цеповязу постоянно приносили продукты, в том числе такие деликатесы, как икру и крабы. Поставщику еды ежемесячно давали на покупки от 30 до 60 тысяч рублей.

В конце октября в прессе появились снимки, на которых Цеповяз обедает в колонии крабами, красной икрой и шашлыками. Во ФСИН признали, что снимки подлинные, но сделаны в 2015 году. После их публикации в ведомстве провели служебную проверку, в ходе которой выявили нарушения правил внутреннего распорядка и уволили нескольких сотрудников.

Сам осужденный считает, что фотографии подделаны. У него также нашлись защитники, например, председатель Общественной наблюдательной комиссии Амурской области Наталья Охотникова, назвавшая Цеповяза легитимным депутатом, меценатом и потомственным фермером.

Вячеслав Цеповяз — один из подельников главаря банды Сергея Цапка, которая действовала в станице Кущевской Краснодарского края в 1990-2000-х годах. Осенью 2010 года члены банды по приказу лидера напали на семью фермера Аметова и убили 12 человек, в том числе четверых детей. В 2013-м Цеповяз был приговорен к 20 годам лишения свободы, позже ему сократили срок до 19 лет и 10 месяцев.

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