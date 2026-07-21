Россиянин похитил у пенсионеров более 50 миллионов рублей

В Сургуте осудили мужчину за хищение 50 миллионов рублей у пенсионеров

В Сургуте осудили мужчину за хищение 50 миллионов рублей у пенсионеров. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Он признан виновным по статьям 159 («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере») и 30, 159 («Покушение на мошенничество») УК РФ.

Как установил суд, в июне 2025 года 25-летний мужчина под предлогом необходимости размещения денежных средств на безопасных счетах похитил деньги у двух пожилых граждан в общей сумме более 50 миллионов рублей.

Также в июле 2025 года он прибыл в Сургут на встречу с пожилой женщиной, от которой должен был получить свыше 40 миллионов рублей, но был задержан сотрудниками полиции.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил его к пяти годам колонии общего режима и удовлетворил исковые требования о взыскании с осужденного ущерба, причиненного преступлением.

Ранее сообщалось, что топ-менеджер обчистил российский банк на миллиарды рублей.