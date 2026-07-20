Топ-менеджер обчистил российский банк на миллиарды рублей

В Москве суд приговорил топ-менеджера банка Зеленцова за хищение активов на 8 млрд рублей

В Москве суд приговорил к 16 с половиной годам колонии строгого режима бывшего топ-менеджера коммерческого банка 63-летнего Алексея Зеленцова за хищение активов на восемь миллиардов рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в столичной прокуратуре.

Зеленцова также оштрафовали на миллион рублей. Его признали виновным по статьям 159 («мошенничество») и 210 («участие в преступном сообществе») УК РФ. Из-за нанесенного ущерба банк лишился лицензии.

По версии следствия, в 2018 году Зеленцов вступил в преступное сообщество, созданное для хищения активов коммерческих банков, после чего был назначен на руководящие должности в одной из кредитных организаций. В составе группы он участвовал в ряде преступных схем: покупка банком неликвидных облигаций на 198,7 миллиона рублей, заключение 19 фиктивных договоров цессии на 7 миллиардов рублей, незаконное приобретение прав на облигации банка на 441,5 миллиона рублей, фиктивное погашение ссудной задолженности на 122,7 миллиона рублей, а также безвозмездная передача недвижимости стоимостью 149 миллионов рублей и автомобилей на четыре миллиона рублей.

Ранее топ-менеджера филиала Российских железных дорог (РЖД) Дениса Андреева приговорили к 12,5 года колонии и штрафу в размере 73 миллиона рублей.