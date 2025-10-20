Откат с контракта в 105 миллионов рублей довел топ-менеджера РЖД до колонии

Топ-менеджеру РЖД дали 12,5 лет колонии за откат с контракта на 105 миллионов

Топ-менеджера филиала Российских железных дорог (РЖД) Дениса Андреева приговорили к 12,5 года колонии и штрафу в размере 73 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС.

По решению суда, сообщники из команды осужденного также получили срок от 8,5 до 12,5 года колонии. Осужденные пытались получить откат с контракта на 105 миллионов рублей от компании «Союзмоторс».

Все началось с обращения представителей организации к начальнику договорного отдела филиала РЖД Алексею Крылову, который пообещал ускорить соглашение за откат в 7 процентов от суммы сделки. Однако разделить взятку осужденные не успели, поскольку были задержаны. Сам Крылов дал показания на всех участников дела, получил штраф в несколько миллионов рублей и вышел на свободу.

В ноябре 2024 года сообщалось, что суд приговорил к пяти годам колонии экс-главу службы пути Московской дирекции инфраструктуры РЖД Михаила Гридчина за получение взяток.