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19:05, 25 ноября 2024Силовые структуры

Бывшего начальника службы пути МДИ РЖД осудили за коррупцию и мошенничество

Суд дал 5 лет колонии экс-главе службы пути МДИ РЖД Гридчину за получение взяток
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Лизратов / Коммерсантъ

Ступинский суд Московской области приговорил к пяти годам лишения свободы бывшего начальника службы пути Московской дирекции инфраструктуры (МДИ) РЖД Михаила Гридчина, обвиненного в коррупции и мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Мужчину признали виновным в 11 эпизодах получения взятки в значительном размере за незаконное бездействие и 7 эпизодах мошенничества с использованием служебного положения. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима с лишением права занимать определенные должности в госструктурах на пять лет.

По данным агентства, уголовное дело в отношении Гридчина возбудили в июне 2023 года. Во время проведения расследования он находился под стражей.

По версии следствия, экс-глава службы пути МДИ РЖД получал взятки за покровительство по службе от своих подчиненных. На этапе следствия мужчина заключил досудебное соглашение о сотрудничестве — его дело было рассмотрено в особом порядке из-за деятельного раскаяния.

Ранее Басманный суд Москвы приговорил к 8,5 года лишения свободы заместителя директора НИИ «Специальное машиностроение» МГТУ имени Баумана Андрея Борзова, признанного виновным в получении взятки в особо крупном размере.

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