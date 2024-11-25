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12:30, 25 ноября 2024Силовые структуры

Высокопоставленного сотрудника ведущего российского вуза посадили за взятки на 8,5 года

Суд дал 8,5 года колонии замглавы НИИ МГТУ имени Баумана Борзову за взятки
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

Басманный суд Москвы приговорил к 8,5 года лишения свободы заместителя директора НИИ «Специальное машиностроение» МГТУ имени Баумана Андрея Борзова, признанного виновным в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС.

Подсудимого взяли под стражу в зале суда после оглашения приговора. Его отправят в колонию строгого режима.

Второй фигурант дела — преподаватель МГТУ Дмитрий Васильев получил семь лет заключения за взяточничество. Фабула дела неизвестна.

19 ноября сообщалось, что в отношении четырех преподавателей Мытищинского филиала МГТУ имени Баумана возбуждено уголовное дело за поборы со студентов.

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