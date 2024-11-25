Высокопоставленного сотрудника ведущего российского вуза посадили за взятки на 8,5 года

Суд дал 8,5 года колонии замглавы НИИ МГТУ имени Баумана Борзову за взятки

Басманный суд Москвы приговорил к 8,5 года лишения свободы заместителя директора НИИ «Специальное машиностроение» МГТУ имени Баумана Андрея Борзова, признанного виновным в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС.

Подсудимого взяли под стражу в зале суда после оглашения приговора. Его отправят в колонию строгого режима.

Второй фигурант дела — преподаватель МГТУ Дмитрий Васильев получил семь лет заключения за взяточничество. Фабула дела неизвестна.

19 ноября сообщалось, что в отношении четырех преподавателей Мытищинского филиала МГТУ имени Баумана возбуждено уголовное дело за поборы со студентов.

