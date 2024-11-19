В ведущем российском вузе вскрыли поборы преподавателей со студентов за допуск к экзаменам

«Известия»: 4 преподавателя МГТУ имени Баумана попали под следствие за взятки

В отношении четырех преподавателей Мытищинского филиала МГТУ имени Баумана возбуждено уголовное дело за поборы со студентов. Об этом сообщают «Известия».

Случаи коррупции силовики вскрыли в российском ведущем вузе в сентябре после заявления двух студентов, которые дали показания на доцента кафедры технологий и оборудования лесопромышленного производства Дмитрия Левушкина. В ходе расследования обвинения были предъявлены его коллеге Александру Мухину, заведующей лабораторией кафедры лингвистики Татьяне Д. и доценту кафедры технологий и оборудования лесопромышленного производства Наталье К. Деньги они получали через посредника — 45-летнего предпринимателя Асламбека Орцуева, который успел скрыться от следствия в Китае. Он объявлен в международный розыск. Решается вопрос об его экстрадиции в Россию.

По данным следствия, Орцуев с апреля 2019-го по апрель 2023 года систематически помогал решать проблемы с учебой студентам, которые платили преподавателям за допуск к сессии, проставление зачетов, сдачу экзаменов и за беспрепятственную защиту дипломной работы.

Каждый из студентов передал посреднику от 50 тысяч до 170 тысяч рублей. Общая сумма подношений превышает миллион рублей. Следствие установило не менее 45 студентов, передававших взятки преподавателям.

В вузе заявили о сотрудничестве с правоохранительными органами в антикоррупционной деятельности. Попавшие под следствие сотрудники Мытищинского филиала уволены. В настоящее время проверка проводится в отношении еще нескольких бывших преподавателей.

13 ноября сообщалось, что арестованному по делу о взятке ректору Воронежского государственного университета Дмитрию Ендовицкому предъявили новое обвинение в незаконном обороте порнографических материалов из-за 11 порнороликов, найденных в его телефоне, с различными девушками.