Арестованному за взятки ректору российского вуза вменили статью за распространение порно

Арестованного ректора воронежского вуза обвинили в распространении порно

Арестованному по делу о взятке ректору воронежского государственного университета (ВГУ) Дмитрию Ендовицкому предъявили новое обвинение. Об этом в среду, 13 ноября, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, Ендовицкого обвинили в незаконном обороте порнографических материалов из-за 11 порнороликов, найденных в его телефоне с различными девушками.

19 июня Ленинский районный суд Воронежа арестовал Дмитрия Ендовицкого по делу о взятке. Также был арестован заведующий кафедрой экономики и управления организациями ВГУ Юрий Трещевский, являвший посредником во взятке.

В конце 2022 года жена ректора пыталась защитить докторскую диссертацию на тему «Управление жизненным циклом кадрового контрoллинга в интересах инновационного развития корпоративных экономических систем». Однако женщина плохо справилась с защитой. Тогда супруг заплатил 1,5 миллиона рублей, чтобы жена все-таки стала доктором наук.