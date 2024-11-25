Раскрыта сумма взятки по делу высокопоставленного сотрудника ведущего российского вуза

ТАСС: замглавы НИИ МГТУ имени Баумана Борзов получил срок за взятку в 10 млн руб

Высокопоставленного сотрудника ведущего российского вуза посадили за взятки на 8,5 года

Начало событий в новости Высокопоставленного сотрудника ведущего российского вуза посадили за взятки на 8,5 года

Заместитель директора НИИ «Специальное машиностроение» МГТУ имени Баумана Андрей Борзов был осужден на длительный срок за получение взятки на сумму в размере 10 миллионов рублей. Такую сумму называет ТАСС.

Фабулу дела источник агентства не раскрыл.

Ранее 25 ноября Басманный суд Москвы приговорил Борзова к 8,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. Высокопоставленный сотрудник ведущего вуза был взят под стражу в зале суда после оглашения приговора.

Второй фигурант дела — преподаватель МГТУ Дмитрий Васильев — получил семь лет заключения за взяточничество.