Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:38, 25 ноября 2024Силовые структуры

Раскрыта сумма взятки по делу высокопоставленного сотрудника ведущего российского вуза

ТАСС: замглавы НИИ МГТУ имени Баумана Борзов получил срок за взятку в 10 млн руб
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Высокопоставленного сотрудника ведущего российского вуза посадили за взятки на 8,5 года

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Заместитель директора НИИ «Специальное машиностроение» МГТУ имени Баумана Андрей Борзов был осужден на длительный срок за получение взятки на сумму в размере 10 миллионов рублей. Такую сумму называет ТАСС.

Фабулу дела источник агентства не раскрыл.

Ранее 25 ноября Басманный суд Москвы приговорил Борзова к 8,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. Высокопоставленный сотрудник ведущего вуза был взят под стражу в зале суда после оглашения приговора.

Второй фигурант дела — преподаватель МГТУ Дмитрий Васильев — получил семь лет заключения за взяточничество.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ атаковали Россию баллистическими ракетами

      Остановивший въехавшего в толпу пешеходов водителя россиянин рассказал подробности ДТП

      Путин высказался о российской вакцине от рака

      Самолет с россиянами на борту совершил экстренную посадку в Петербурге

      Спрогнозирован пиковый период мирового спроса на нефть

      Рябков высказался о запросах США о контактах с Россией после применения «Орешника»

      В России суд взыскал с бывшего начальника департамента Минобороны 1,74 миллиарда рублей

      Apple замедлит обновления для iPhone

      Дело пошутившей о карельском языке актрисы поступило в прокуратуру

      В Алжире высказались об испытании ракеты «Орешник»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше