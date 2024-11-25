Раскрыта сумма взятки по делу высокопоставленного сотрудника ведущего российского вуза

Заместитель директора НИИ «Специальное машиностроение» МГТУ имени Баумана Андрей Борзов был осужден на длительный срок за получение взятки на сумму в размере 10 миллионов рублей. Такую сумму называет ТАСС.
Фабулу дела источник агентства не раскрыл.
Ранее 25 ноября Басманный суд Москвы приговорил Борзова к 8,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. Высокопоставленный сотрудник ведущего вуза был взят под стражу в зале суда после оглашения приговора.
Второй фигурант дела — преподаватель МГТУ Дмитрий Васильев — получил семь лет заключения за взяточничество.