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09:11, 21 июля 2026Спорт

Американская боксерша погибла в 26 лет

Американская боксерша Ханна Рапп погибла в 26 лет в ДТП
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: @hrapp7

Американская боксерша Ханна Рапп погибла в возрасте 26 лет в результате дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на офис шерифа округа Бразос.

Трагедия произошла во время велопрогулки в Техасе. Обогнавший Рапп автомобиль внезапно остановился, после чего сдал назад и сбил спортсменку насмерть. Водителя арестовали и предъявили ему обвинение в непредумышленном убийстве.

«Most Valuable Promotions глубоко опечален трагическим уходом Ханны Рапп. Она была талантливой спортсменкой, ценным членом боксерского сообщества и человеком, пользовавшимся глубоким уважением», — говорится в заявлении промоутерской компании.

Ранее Рапп была экс-претендентом на титул Всемирного боксерского совета (WBC). 13 июня она билась за пояс чемпионки, но проиграла Тайре Браун решением судей. На профессиональном ринге американка одержала восемь побед при одном поражении и одной ничьей, по ходу карьеры владела поясом NABF.

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