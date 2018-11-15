Стал известен ежемесячный список покупок для «цапка»-крабоеда

Члену банды «цапков» Вячеславу Цеповязу, осужденному по делу об убийстве 12 человек, ежемесячно приносили дорогостоящие продукты и деликатесы. Об этом в эфире интернет-канала «Эфир» рассказал официальный представитель Генеральной прокуратуры России Александр Куренной, передает «Интерфакс».

Куренной отметил, что некий местный житель по просьбе родственников Цеповяза закупал и носил передачи в амурскую колонию. Ежемесячно ему выдавали на покупки от 30 до 60 тысяч рублей.

«На эти средства он приобретал в больших объемах конфеты, колбасы, дорогостоящий сыр, различные готовые салаты, иногда красную икру — до килограмма, сигареты, сырое куриное мясо, крабов, красную рыбу, а также предметы одежды — спортивный костюм фирмы "Адидас" и некоторые другие вещи», — отметил представитель ведомства. Также местный житель покупал для заключенного сотовые телефоны.

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Имя поставщика продуктов Куренной не назвал. Однако 12 ноября телеканал РЕН ТВ сообщил, что им является житель Благовещенска Александр Уланов. Мужчина рассказал, что никогда не покупал Цеповязу крабов, и предположил, что их могли принести сотрудники колонии или родственники заключенного. Также он оценил ежемесячную сумму покупок в 100 тысяч рублей.

В ноябре Цеповяз записал видеообращение, в котором назвал себя инвалидом и заявил, что не имеет никаких привилегий в колонии. Он подчеркнул, что опубликованные в сети фотографии являются подделкой и были сделаны, чтобы его скомпрометировать.

Осужденного стали обсуждать в конце октября после того, как в сети появились его снимки, сделанные во время обеда с крабами, икрой и шашлыком. Во ФСИН подтвердили подлинность фотографий и провели служебную проверку, по итогам которой было уволено несколько сотрудников.

Вячеслав Цеповяз — один из подельников банды Сергея Цапка, которая в 1990—2000-х годах действовала на территории Краснодарского края. Банда была раскрыта после массового убийства 12 человек в 2010 году. Цеповяз был приговорен к 20 годам лишения свободы, позже ему сократили срок до 19 лет 10 месяцев.

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