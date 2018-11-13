Государственное телевидение показало оправдания бандита-«цапка»

Член банды «цапков» Вячеслав Цеповяз записал видеообращение при помощи членов общественной наблюдательной комиссии (ОНК). Фрагменты обращения были продемонстрированы 13 ноября в эфире программы «Вести. Дежурная часть» на канале «Россия 24».

Цеповяз заявил, что скандальные фотографии с шашлыками и крабами в колонии Амурской области — фотомонтаж, все снимки нарисованы на компьютере, это «подделка и грубый фотошоп».

В свою очередь бывший заключенный, сидевший с Цеповязом в 2015 году, сообщил «Московскому Комсомольцу», что к нему могли ходить проститутки. «Слухи такие ходили», — сказал он. Замначальника УФСИН Амурской области Виктор Савин сообщил, что данная информация проверяется.

12 ноября Цеповяз назвал себя инвалидом и заявил, что не имеет никаких привилегий в колонии.

В конце октября в СМИ появились снимки, на которых Цеповяз обедает в колонии крабами, красной икрой и шашлыками. Во ФСИН признали, что снимки подлинные, но сделаны в 2015 году. После их публикации в ведомстве провели служебную проверку, в ходе которой выявили нарушения правил внутреннего распорядка и уволили нескольких сотрудников. Позднее житель Благовещенска, носивший передачи для Цеповяза, оценил ежемесячную сумму покупок в 100 тысяч рублей.

Вячеслав Цеповяз — один из подельников главаря банды Сергея Цапка, которая действовала в станице Кущевской Краснодарского края в 1990-2000-х годах. Осенью 2010 года члены банды по приказу лидера напали на семью фермера Аметова и убили 12 человек, в том числе четверых детей. В 2013-м Цеповяз был приговорен к 20 годам лишения свободы, позже ему сократили срок до 19 лет и 10 месяцев.

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