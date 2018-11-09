Стала известна сумма ежемесячных затрат на покупки для бандита-«цапка»

Житель Благовещенска Александр с 2015 года ежемесячно осуществлял закупку продуктов и необходимых вещей для заключенного Вячеслава Цеповяза. Об этом в пятницу, 9 ноября, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

По словам Александра, передачи в колонию он носил по просьбе жены заключенного. «Тратил ориентировочно до 100 тысяч рублей. Это то, что я конкретно видел. На продукты питания, бытовую химию, белье какое-то прикупить», — рассказал он.

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Мужчина отметил, что всегда передавал только то, что было в списке, в том числе икру. Он подчеркнул, что никогда не покупал крабов.

Александр подтвердил свое присутствие на появившихся в сети снимках, но отверг информацию о наличии свободного доступа в колонию. По его словам, на территории исправительного учреждения он был только один раз в 2016 году, и сфотографировать его вместе с Цеповязом мог кто-то из сотрудников.

8 ноября управление Следственного комитета по Амурской области возбудило уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий» в отношении сотрудников исправительной колонии, где отбывает наказание Цеповяз.

В октябре в СМИ появились фотоснимки, на которых Цеповяз обедает крабами, икрой и шашлыком в колонии. Во ФСИН рассказали, что снимки подлинные и были сделаны в 2015 году.

Цеповяз был одним из членов банды Сергея Цапка, которая действовала на территории Краснодарского края в 1990-х — 2000-х годах. Осенью 2010 года преступная группировка была раскрыта после массового убийства семьи из 12 человек, в том числе четверых детей. В 2013 году Цеповяз был приговорен к 20 годам лишения свободы, позднее ему сократили срок до 19 лет и 10 месяцев.

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