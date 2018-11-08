Обедавший крабами бандит-«цапок» начал биться за право зэков на деликатесы

Член банды «цапков» Вячеслав Цеповяз, находящийся в колонии №3 в Амурской области, обратился к СМИ с заявлением о фотографиях, на которых он в колонии ест крабов, красную икру и жарит шашлыки. Выдержки из обращения, переданного через адвокатов, публикует РБК.

«Это получается, что несидящее общество отказывает сидящей половине в праве нормально питаться, питаться деликатесами, — пишет заключенный. — Может, был какой-то повод, и заключенные совместными усилиями устроили себе праздник».

Цеповяз связывает публикацию скандальных фотографий с бракоразводным процессом и разделом имущества с бывшей женой Натальей Стришней. Эти факторы, по мнению осужденного, спровоцировали ее «на то, чтобы демонизировать» его и оказать давление на суд.

«Если развивать тему сделанности данных фотографий, (...) речь идет об их фабрикации. (...) Данные фотографии были опубликованы еще летом 2018 года, (...) была проведена проверка, которая не выявила нарушения», — говорится в заявлении.

В Генпрокуратуре сообщали, что Цеповяз содержался в колонии в Амурской области в облегченных условиях отбывания наказания.

В конце октября в СМИ появились фотографии, на которых Цеповяз обедает в колонии крабами, красной икрой и шашлыками. Во ФСИН признали, что снимки подлинные, но сделаны в 2015 году. После их публикации в ведомстве провели служебную проверку, в ходе которой выявили нарушения правил внутреннего распорядка и уволили нескольких сотрудников.

Вячеслав Цеповяз — один из подельников главаря банды Сергея Цапка, которая действовала в станице Кущевской Краснодарского края в 1990-2000-х годах. Осенью 2010 года члены банды по приказу лидера напали на семью фермера Аметова и убили 12 человек, в том числе четверых детей. В 2013-м Цеповяз был приговорен к 20 годам лишения свободы, позже ему сократили срок до 19 лет и 10 месяцев.

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