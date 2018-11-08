Раскрыты привилегированные условия содержания бандита-«цапка» в колонии

Член банды «цапков» Вячеслав Цеповяз содержался в колонии в Амурской области в облегченных условиях отбывания наказания. Об этом в четверг, 8 ноября, сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры России Александр Куренной на канале ведомства «Эфир».

Он рассказал, что Амурская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях провела несколько проверок в колонии и установила, что должностные лица ослабили надзор за поведением заключенного.

«Ему были созданы условия для нарушения своих обязанностей и наложенных законом запретов, выразившиеся в виде предоставления ему продуктов питания высокой материальной ценности, необоснованных дополнительных длительных и краткосрочных свиданий. Кроме того, он мог свободно пользоваться запрещенными предметами (сотовым телефоном) и разрешенными средствами связи», — сказал Куренной.

По его словам, из колонии Цеповяз мог спокойно переписываться по СМС с родственниками, используя разные номера, а также получил три незаконных свидания с близкими.

Кроме того, как отметил представитель Генпрокуратуры, деньги с личного счета Цеповяза не поступили на оплату миллионного штрафа в пользу потерпевших по делу банды «цапков», как должны были. По словам Куренного, у осужденного осталась непогашенной сумма в 1 миллион 150 тысяч рублей.

«Установлено, что прямо сейчас у него на счету присутствует 40 тысяч рублей. В трехдневный срок эти деньги должны были уйти. Они уже долгое время там лежат, и сотрудники колонии не озаботились, чтобы эти деньги списать и перевести в счет этого штрафа», — отметил представитель ведомства.

Материалы проверки направлены в следственные органы, прокуратура добивается возбуждения уголовного дела против должностных лиц пенитенциарного учреждения.

В конце октября в СМИ появились фотографии, на которых Цеповяз обедает в колонии крабами, красной икрой и шашлыками. Во ФСИН признали, что снимки подлинные, но сделаны в 2015 году. После их публикации в ведомстве провели служебную проверку, в ходе которой выявили нарушения правил внутреннего распорядка и уволили нескольких сотрудников.

Вячеслав Цеповяз — один из подельников главаря банды Сергея Цапка, которая действовала в станице Кущевской Краснодарского края в 1990-2000-х годах. Осенью 2010 года члены банды по приказу лидера напали на семью фермера Аметова и убили 12 человек, в том числе четверых детей. В 2013 году Цеповяз был приговорен к 20 годам лишения свободы, позже ему сократили срок до 19 лет и 10 месяцев.

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