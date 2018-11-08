В российских колониях запретят мобильную связь

ФСИН планирует законодательно запретить распространение мобильной связи на территории колоний. Об этом сообщил «Интерфакс» замдиректора ведомства Валерий Бояринев.

«На сегодняшний день решаем вопрос по исключению услуг связи операторами мобильной сети на территории наших исправительных учреждений. Для этого нужно вносить изменения в отдельные реестры», — сказал Бояринев, добавив, что ведомство уже ведет совместную работу с Минкомсвязи.

Он отметил, что за шесть месяцев 2018 года сотрудники колоний изъяли около 10 тысяч телефонов, предназначавшихся для заключенных. В отношении сотрудников, проносящих запрещенные в учреждениях гаджеты, возбуждаются уголовные дела. Заключенные имеют право говорить по стационарному телефону в течение 15 минут в день под контролем администрации.

Накануне, 7 ноября, стало известно, что ФСИН и Следственный комитет заинтересовались снимками из колонии в Амурской области, на которых член кущевской банды Вячеслав Цеповяз обедает крабами и красной икрой. Следователи организовали процессуальную проверку по фактам нарушений Цеповязом правил внутреннего распорядка колонии. Как заявили в Следственном комитете России, в случае выявления в действиях сотрудников ФСИН признаков должностных либо коррупционных преступлений будет незамедлительно принято решение о возбуждении уголовного дела.

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