Обедавший крабами бандит-«цапок» заинтересовал следствие

Следователи организовали процессуальную проверку по фактам нарушений осужденным членом банды «цапков» Вячеславом Цеповязом правил внутреннего распорядка амурской колонии. Об этом в среду, 7 ноября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

«Председатель СКР поручил взять на контроль в центральном аппарате ход проведения доследственной проверки, в рамках которой дать жесткую правовую оценку действиям сотрудников исправительного учреждения, которые, судя по материалам СМИ, стремятся облегчить условия отбывания наказания лицу, совершившему чудовищные преступления против личности», — сказала она.

По ее словам, при наличии в действиях сотрудников ФСИН признаков должностных либо коррупционных преступлений Александром Бастрыкиным дано указание незамедлительно принять решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что Цеповязу отменили почти все объявленные благодарности, которые могли позволить ему рассчитывать на условно-досрочное освобождение.

6 ноября бывшая жена Цеповяза Наталья Стришняя рассказала, что семья осужденного тратила на его содержание в колонии в Амурской области около трех миллионов рублей в год. Через посредника он вызывал к себе врача и покупал продукты; Цеповяз питался в колонии красной икрой, крабами и прочими деликатесами. По словам Стришней, они развелись год назад, теперь бывший муж пытается отсудить у нее семейный бизнес.

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