Бандита-«цапка» отправили в штрафной изолятор после обеда с крабами

Осужденного по делу «банды Цапков» Вячеслава Цеповяза после публикации в СМИ фотографий, где он обедает крабами и красной рыбой, поместили в штрафной изолятор. Об этом в четверг, 8 ноября, сообщил «Интерфаксу» адвокат осужденного.

«С Цеповязом я встречался вчера. Он в курсе всей этой скандальной истории с фотографиями. Более того, сегодня он мне сообщил, что его поместили в ШИЗО, на непонятных мне пока основаниях», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, Цеповяз считает, что подлинность снимков «нужно, прежде всего, доказать».

Адвокат также отметил, что на данный момент его клиент остался без работы. «Ранее Цеповяз был в рабочем отряде — занимался пасекой и, соответственно, получал зарплату. Потом его переместили в нерабочий отряд и перестали привлекать на работу», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что следователи организовали процессуальную проверку по фактам нарушений Цеповязом правил внутреннего распорядка амурской колонии, где он содержится. Как заявили в Следственном комитете России, в случае выявления в действиях сотрудников ФСИН признаков должностных либо коррупционных преступлений будет незамедлительно принято решение о возбуждении уголовного дела.

До этого также стало известно, что Цеповязу отменили почти все объявленные благодарности, которые могли позволить ему рассчитывать на условно-досрочное освобождение.

В конце октября в СМИ появились фотографии, на которых Цеповяз обедает в колонии крабами, красной икрой и шашлыками. Во ФСИН признали, что снимки подлинные, но сделаны в 2015 году. После их публикации в ведомстве провели служебную проверку, в ходе которой выявили нарушения правил внутреннего распорядка и уволили нескольких сотрудников.

Вячеслав Цеповяз — один из подельников главаря банды Сергея Цапка, которая действовала в станице Кущевской Краснодарского края в 1990-2000-х годах. Осенью 2010 года члены банды по приказу лидера напали на семью фермера Аметова и убили 12 человек, в том числе четверых детей. В 2013 году Цеповяз был приговорен к 20 годам лишения свободы, позже ему сократили срок до 19 лет и 10 месяцев.

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